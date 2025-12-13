2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÉDIESEL¤È¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥áー¥«ーUltrahuman¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Þー¥È¥ê¥ó¥°¡ÖDIESEL ULTRAHUMAN RING¡×¤òÀ¤³¦Æ±»þÈ¯Çä¡ªºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢Ä¶·ÚÎÌ¤Ç²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ò¹¯¥Çー¥¿¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£ DIESEL¡ßUltrah