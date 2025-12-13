½÷Í¥¤ÎÀõÅÄÈþÂå»Ò¡Ê69¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤È¤Î²á¹ó¤¹¤®¤ëµÙÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Î¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤µ¤ó¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£ÏÂÅÄ¤¬¡ÖÀÎ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î²È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¡¢»ä¤â¤ªÀµ·î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¤µ¤ó¤Þ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê