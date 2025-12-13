²Î¼ê¤ÎEXILE TAKAHIRO¡Ê41¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤¨¡©¼«Âð¸ø³«¡©¡×¡Ö¤¨¡¢¤Þ¤¸¤¤¤¤¤¤¤¤¡ª¡©¡×¤Ê¤É¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛºÊ¡¦Éð°æºé¤¬¤¤¤¤¤Í¤·¤¿TAKAHIRO¤ÎÅê¹Æ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë2017Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÎÉð°æºé¤È·ëº§¤·¡¢7ºÐ¡¢3ºÐ¡¢À¸¸å10¥«·î¤È3¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëTAKAHIRO¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤äÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢Éð°æ¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤òÉÕ¤±È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£