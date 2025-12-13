º£Ç¯¤â12·î21Æü¤ËM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¤Î·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£ÃíÌÜ¤ÎÂç²ñ¤Î¿³ºº°÷¤Ï14ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Î»öÁ°ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê ²¶¤¿¤Á¤À¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¡ª 1ËüÁÈ¤Î¥¨¥ó¥È¥êーÊª¸ì¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¿³ºº°÷¤ÏÃ¯¤¬Ì³¤á¤ë¤Î¤«¡£Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡¦¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤ÎÆó¿Í¤¬¿³ºº°÷¤ÈÂç²ñ¤ÎÅ¸Ë¾¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛÌÑÁÛM-1¿³ºº°÷¤ÇºÇ¤âÍ½Â¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¿³ºº¤ò¤·¤½¤¦¤ÊM-1Í¥¾¡·Ð¸³¤â¤¢¤ë·Ý¿Í ¥«¥ª¥¹²á¤®¤ëM-1¿³ºº°÷