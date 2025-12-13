Åìµþ¡¦Áã³û¤Ë¤¢¤ëÄ«¤«¤é°û¤á¤ë¼ò¾ì¡ÖÄ«¤á¤·¼ò¾ì ¥Ê¥Ë¥³¥ì¿©Æ²¡×¡£¤½¤³¤Ë¡È¥Ð¥Ä£³¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¾ïÏ¢µÒ¡É¤¬¤¤¤ë―¤½¤ó¤Ê±½¤òÊ¹¤­¤Ä¤±¡¢µ­¼Ô¤¬¤µ¤Ã¤½¤¯¤ªÅ¹¤ØÆÍ·â¡£¡Ö10Ç¯¥¹¥Ñ¥ó¤ÇÁê¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¥Ð¥Ä£³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤½¤ÎÃË¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¸×¥ÎÌç¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍýÅ¹¤òÇË²õ¤·¤¿¤È¹ë¸ì¤¹¤ëÁã³û¤Î¼ò¾ì¤Î¡È¥Ð¥Ä£³¥ì¥¸¥§¥ó¥É¾ïÏ¢µÒ¡É ¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍýÅ¹¤ò°ìÈÕ¤ÇÇË²õ¡¢¹Äµï¤Î¶á¤¯¤ÇÂç·ö²Þ¡Ä¿ô¡¹¤ÎÉðÍ¦ÅÁ ¤ªÅ¹¤ËÆþ¤ë¤È