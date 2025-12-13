¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¤Ç£¸Ãå¤À¤Ã¤¿¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Á°Àî¶³»Ò±¹¼Ë¡¢Éã¥­¥º¥Ê¡Ë¤Ï¡¢Í­ÇÏµ­Ç°¡¦£Ç£±¡Ê£±£²·î£²£¸Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤È¡¢ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡¦£Ç£±¡Ê£±£²·î£²£¹Æü¡¢Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬£±£²·î£±£³Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Á°ÀîÄ´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¼¡Áö¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢Í­ÇÏµ­Ç°¤ÈÅìµþÂç¾ÞÅµ¤ÎÎ¾Êý¤ËÅÐÏ¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£