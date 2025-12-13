¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÎ©Ë¡±¡¡Ê¹ñ²ñ¡Ë¤Ï12Æü¡¢¸øÌ³°÷¤ä¶µ¿¦°÷¤ÎÇ¯¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤Î²þÀµ°Æ¤òÂè3ÆÉ²ñ¤Ç²Ä·è¤·¤¿¡£2018Ç¯¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿½êÆÀÂåÂØÎ¨¤ÎÃÊ³¬Åª°ú¤­²¼¤²¤¬Ää»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤ÏÆ±ÆüÌë¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ç¯¶â²þ³×¤ÏÍè¤¿Æ»¤òÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤º¡¢¸µ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¡¢ÌîÅÞ¤ËÂÐ¤·¡¢¹çË¡Åª¤Ê¼êÂ³¤­¤Ç²þ¤á¤ÆË¡°Æ¤ò¿³µÄ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡¢ºâÀ¯¤Î°ÂÄê²½¤ä¿¦¶È¤Ë¤è¤ë³Êº¹¤Î²ò