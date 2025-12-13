卓球の「WTTファイナルズ香港2025」は終盤戦に突入し、連日熱戦が繰り広げられている。中でも女子シングルスは、中国勢がベスト4を独占し、その圧倒的な強さを見せつけている。WTTシリーズとして5度目の開催となる今大会では、優勝争いの行方に大きな注目が集まっている。 ■日本勢が中国の壁に阻まれる 女子シングルスには中国勢が7選手、日本勢が6選手エントリーしており、両国による激しい優勝争いが期待されてい