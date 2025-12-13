¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¥º¡¦¥Ï¥¤¡×¤Ê¤É¼Ò²ñÇÉ¤ÎºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¸¶ÅÄâÃ¿Í¡Ê¤Ï¤é¤À¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë¤µ¤ó¤¬8Æü»àµî¤·¤¿¡£76ºÐ¡£ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ç¹Ô¤¦¡£¸åÆü¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ò³«¤¯Í½Äê¡£µð¾¢¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤éÄÉÅé¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£95Ç¯¤Î¡ÖKAMIKAZETAXI¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÌò½ê¹­»Ê¡Ê69¡Ë¤¬»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¡Ö±Ç²è¥«¥ß¥«¥¼¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç½é¤á¤Æ¸¶ÅÄ´ÆÆÄ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢·×8ËÜ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£·î1Æü¤Ë¤´²ÈÂ²¤«