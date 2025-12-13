Ç¯ËöÇ¯»Ï¤òÁ°¤Ë¾Ã²Ð´ï¤Î»È¤¤Êý¤ä¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Î°·¤¤Êý¤Ê¤É¤ò³Ø¤ÖËÉºÒ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£13Æü¡¢Åìµþ¡¦ÎýÇÏ¶è¤Î¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢¾Ã²Ð´ï¤ò»È¤Ã¤¿½é´ü¾Ã²Ð¤ä±ì¤ÎÃæ¤Ç¤Î»ë³¦¤Î°­¤µ¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¥Ö¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¡Ö¾Ã²Ð´ï¤µ¤ï¤Ã¤¿¤Î½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¡¢²Ð»öµ¯¤­¤¿¤é¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼¡¤Ï¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Áý