»°ÂçÎ®À±·²¤Î°ì¤Ä¡Ö¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¡×¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯¶ËÂç¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÎ®À±·²LIVE¡Û¤³¤ÎÅßºÇ¹â¤ÎÅ·ÂÎ¥·¥ç¡¼¡Ö¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¡×¤òÄ¶¹â´¶ÅÙ¥«¥á¥é¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª¡Ú14Æü23»þ¤«¤é¸«º¢¤Ë¡Ûº£²ó¡¢TBS NEWS DIG¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯12·î13Æü°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¡×¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ä¶¹â´¶ÅÙ¥«¥á¥é¤ä¥·¥Í¥Þ¥«¥á¥é¤Ê¤É¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó±ÇÁü¼èºàÉô¤¬»ý¤ÄÆÃ¼ì¤Êµ¡ºà¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¡Ö¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²