ÇÐÍ¥¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¡Ê42¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¡¢12Æü¤ËºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÇ¶¯¤Î¥Þ¥Þ¡×ÌîÏ¤²ÂÂå¤È¡ÈÌ¼¡É¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥ÈÌîÏ¤¤Ï¡Ö¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡ÙºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò7Ëç¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö²þ¤á¤Æ¿§¡¹ÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È