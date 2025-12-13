²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¡Ê£·£µ¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë£±£°£°£°²ó¡×¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¤Î¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£·£µ¡Ë¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥é¥¸¥ª¤Ë¤Ï½÷Í¥¤ÎÀõÅÄÈþÂå»Ò¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÀõÅÄ¤ÏÀ¸Á°¤Î¼ùÌÚ¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò²óÁÛ¤·¡Ö¤Ê¤ó¤«¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤Î¿Í¡¢ÊÑ¤ÇÌÌÇò¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¶âµû¤Î¥Õ¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ó¥Á¤â²¿¤â¡£¤½¤ì¤«¤é¤ÎÃç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£