º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢Ç­¤Á¤ã¤ó¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÁá¤¤Æ°¤­¤ò¸«¤»¤¿½Ö´Ö¡£²¿¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤«¤òÍý²ò¤¹¤ëÁ°¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÂ®¤µ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤â»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢959.6Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£¤µ¤é¤Ë5.1Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡§·¤²¼¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤¿Ç­¢ªÃ¦¤´¤¦¤È¤·¤Æ¡Ä»ô¤¤¼çÇú¾Ð¤Î¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î½Ö´Ö¡Ù¡Û ·¤²¼Ã¦¤°¤ÎÂ®¤¹¤®¤ëwww º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Ä¤­