¥Ø¥ó¥êー²¦»ÒÉ×ºÊ¤¬¡¢¿·ºî¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ÖCookie Queens¡×¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£É×ºÊ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ö¥¢ー¥Á¥¦¥§¥ë¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Ï¡¢Beautiful Stories¤ÈAJNA Films¤ÈÄó·È¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇºÇ¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë½¬´·¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥¬ー¥ë¥¹¥«¥¦¥È¤Î¥¯¥Ã¥­ーÈÎÇä¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¬ー¥ë¥¹¥«¥¦¥È¡×Âêºà¤Ë·è¤á¤¿¥Ø¥ó¥ê