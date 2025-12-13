²Î¼ê¡¢ºî²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë½÷Í¥Ãæ¹¾Í­Î¤¡Ê51¡Ë¤¬13Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¸ø³«Ãæ¤Î¼ç±é±Ç²è¡ÖÆ»Áð¥­¥Ã¥Á¥ó¡×¡ÊÇò±©Ìï¿Î´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ÅÔ²ñ¤«¤é¼«Á³Ë­¤«¤ÊÅÚÃÏ¤Ë°Ü½»¤·¤¿50ºÐ¤ÎÆÈ¿È½÷À­¤¬¡Ö¿©¡×¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¶¦À¸¤·¤Æ¤¤¤¯Æü¾ï¤òÃ¸¡¹¤ÈÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¤È¼ÂÇ¯Îð¤¬Æ±¤¸50ºÐ¤Î¤È¤­¤Ë½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿Ãæ¹¾¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¡¢½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤¬¤ä¤ë¤Ù¤­Ìò¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£»£±Æ¤ËÆþ¤ëÌó