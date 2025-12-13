Ä¾¶á¤ÎCL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òÅ¨ÃÏ¤ÇÇË¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡£¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤Ï6»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ4°Ì¡¢»Ä¤ê2»î¹ç¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤ÏÇ»¸ü¤È¤¤¤¨¤ë(¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È¡¢¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤)¡£ºòµ¨¤Î¥·¥Æ¥£¤ÏÀäÉÔÄ´¤Ç¡¢CL¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ï22°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥ì¥¢¥ë¤ÈÂÐÀï¡£¥Û¡¼¥à¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤È¤â¤ËÇÔ¤ì¡¢Âç²ñ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é2²ó¤Î°ÜÀÒ»Ô