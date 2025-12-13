¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬¡¢2009Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëJ1¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿¡£13Æü¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤ÇÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤Î1ÅÀ¤Ç¼ê¤Ë´À°®¤ë¹¶ËÉ¤òÀ©¤·¡¢6ÅÙÌÜ¤Î¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ä¤¤¤ËJ1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÀéÍÕ¤òÎ¨¤¤¤ë¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤ÏÆÁÅçÀï¸å¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶­¤òÅÇÏª¡£¡Ö¸åÈ¾ÆÁÅç¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¡¼¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥·¥å¡¼