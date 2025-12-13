¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤ÇÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤òÁê¼ê¤Ë1¡¼0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¹ß³Ê¸å½é¤È¤Ê¤ë¾º³Ê¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤¤¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡É¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ1993Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÁÏÀß»þ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÀéÍÕ¤Ï¡¢Åö»þ¤Ï¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢2001Ç¯¤Ë¥º¥Ç¥ó¥³¡¦¥Ù¥ë¥Ç¥Ë¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇJ1¤ÇºÇ¹â°Ì¤È