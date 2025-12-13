¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¥º¡¦¥Ï¥¤¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¤Æü¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¸¶ÅÄâÃ¿Í¡Ê¤Ï¤é¤À¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë¤µ¤ó¤¬8Æü¸áÁ°0»þ39Ê¬¡¢ÅÔÆâÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£76ºÐ¡£¤³¤ÎÆü¡¢¶ÈÌ³Äó·È¤¹¤ë»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ëë¾Êó¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¸Î¿Í¤Î°ä»Ö¤Ë¤è¤ê¡¢Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¦Í½Äê¡¢¾ÜºÙ¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢¸åÆü¤Ë¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤ò³«ºÅÃ×¤¹Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£ÁÓ¼ç¤ÏºÊ¤Î¿ðÊæ¡Ê¤ß¤º¤Û¡Ë¤µ¤ó¡£¸¶ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢µÓËÜ²È¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¾®Àâ²È¡¢ÇÐÍ¥¡¢±Ç²è