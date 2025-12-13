Êª²Á¹â¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µëÎÁ¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤Î¤´»þÀ¤¡¢¾¯¤·¤Ç¤â½ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¤è¤¦¤ÈÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤ª¤«¤²¤Ç¡û¡ûËü±ß¤âÉâ¤¤¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À®¸ùÂÎ¸³¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤êÃù¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤à¤·¤í»Ù½Ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ºÇÔÃÌ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤ÏAll AboutÊÔ½¸Éô¤¬¼Â»Ü¤·¤¿ÀáÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢27ºÐ½÷À­¤Î¼ºÇÔÃÌ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²óÅú¼Ô¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²óÅú¼ÔËÜ¿Í¡§27ºÐ½÷