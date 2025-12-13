º£½µ¤Ï¡Ö25CSÍ¥¾¡µ­Ç°¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß1,800±ß¡Ë¤ò3¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£2025¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ç¤¹¡ª¡Ê¢¨2025Ç¯10·î20Æü»þÅÀ¤ÎÅÐÏ¿¾ðÊó¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ËÁÇºà:ÌÊ100¡ó¥µ¥¤¥º:ÌóH340¡ßW800?¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯±þÊç¤ÎÄùÀÚ¤Ï12·î19Æü¤ÎÀµ¸á¤Ç¤¹¡£±þÊç¤Ï¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ°ì²ó¤Þ¤Ç¡£Æó²óÌÜ°Ê¹ß¤Î±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¯É½