2025Ç¯12·î13Æü¡¢¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¡£°ú¤­Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ£±Éüµ¢¤¬·è¤Þ¤ë¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ï¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¹¶Î¬¤Ç¤­¤º50Ê¬²á¤®¤«¤é²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÆÁÅç¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤­¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÄ¾·â¤È¤¤¤¦·èÄêÅª¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½Å¶ì¤·¤¤¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢ÀÐÀîÂçÃÏ¤À¡£68Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥¹¥í¡¼¥¤¥ó