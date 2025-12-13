ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¸µÁª¼ê¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¿¿µÝÌÀ¿®¤µ¤ó¤ä¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Îº´Æ£°ìËáÅê¼ê¡¦ÍèÅÄÎÃÅÍÁª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤ÆÌîµå¶µ¼¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¡¦¿áÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ëÂçºå³Ø±¡Âç³ØÁí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìîµå¶µ¼¼¤Ë¤Ï¡¢¾®³Ø5¡¦6Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸Ìó180¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«ºÅ¤òÁ°¤Ë¡Ö»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤Ìîµå¶µ¼¼¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È°§»¢¤·¤¿¿¿µÝ¤µ¤ó¡£¥×¥íÌîµåOB¤Î´äÅÄÌ­¤µ¤ó¤ä¸½ÌòÁª¼ê¤Î¥ª¥ê