¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤ÎShokz¤ÎPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØWear ¡õ Hear ²»¤ò¤Þ¤È¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó with Shokz¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ7Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤¿AKB48¤Î·ëÀ®20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤é¤ÈAKB48¤òºÌ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£