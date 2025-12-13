¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤¬£±£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥¤¥ä¥Û¥ó¥á¡¼¥«¡¼£Ó£è£ï£ë£ú¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£×£å£á£ò¡õ£È£å£á£ò²»¤ò¤Þ¤È¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó£÷£é£ô£è£Ó£è£ï£ë£ú¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Åß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤¿¤Ê·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÈÄÌî¤Ï¡¢¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿´ÑµÒ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇÛÉÛ¡£¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀß¤±¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿