¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡Û¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢ABEMA¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤­¤¿¡×Ì¤¸ø³«ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ë½Ð±é¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òÃæÂà¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û·Ä±þÂç³ØÃæÂà¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬1ÈÖÃçÎÉ¤¤½÷À­·ÝÇ½¿Í¢¡¤¯¤ë¤Þ¡¢·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¤òÃæÂà¤·¤¿ÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Î¹¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Î¥È¡¼¥¯¤òÇÛ¿®¡£¥¤¥ó¥É¡¦¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¤Ç¼Â¶È²È¤Î¡È¤Ò¤í¤æ¤­¡É¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·¤È¹çÎ®¤·¤¿¸å¤Î¿©»ö¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï