¸µ³¤·³Ê¼³Ø¹»À¸¤ÎÆüµ­¡Ö¼êµ­¼«Çú¤Þ¤Ç¡×ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¸å´ü¤Ë¹­Åç¸©¡¦¹¾ÅÄÅç¤Î³¤·³Ê¼³Ø¹»¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÆÃ¹¶ºîÀï¤Ç»à¤ò³Ð¸ç¤·¤Ê¤¬¤é¤âºß³ØÃæ¤Ë½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿ÃËÀ­¤ÎÆüµ­¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬13Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£½é´ü¤Ï·³¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢½ªÀï´ÖºÝ¤Ë¤ÏÆÃ¹¶¤Ø¤Î³Ð¸ç¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¼±¼Ô¤Ï¡Ö·³Ââ¤ËÈ¿¹³¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¸³ØÀÄÇ¯¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÇØ·Ê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²ÁÃÍ¤¢¤ëÆâÍÆ¤À¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤ÇÀï¸å¤ËÄ¹ºê»Ô¤Ç°å»Õ¤òÌ³¤á¤¿ÃË