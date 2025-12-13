¡ÚJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ ·è¾¡¡Û(¥Õ¥¯¥¢¥ê)ÀéÍÕ 1-0(Á°È¾0-0)ÆÁÅç<ÆÀÅÀ¼Ô>[Àé]¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª(69Ê¬)<·Ù¹ð>[Àé]É±ÌîÀ¿(89Ê¬)[ÆÁ]»³±Û¹¯Ê¿(35Ê¬)¼ç¿³:¾åÂ¼ÆÆ»Ë¨¦ÀéÍÕ¤¬Èá´êJ1¾º³Ê! C¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª·è¾¡ÃÆ¤ÇÆÁÅç·âÇË¡¢09Ç¯¤ÎJ2¹ß³Ê¤«¤é17Ç¯¡Ä6ÅÙÌÜ¤Î¾º³ÊPOÀ©¤¹