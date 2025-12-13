¡þÂè48²óÁ´ÆüËÜ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê2025Ç¯12·î13ÆüÅìµþÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬13Æü¡¢Åìµþ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£Âè1Æü¤ÏÃË½÷¤Î500¥á¡¼¥È¥ë¡¢1500¥á¡¼¥È¥ë¤¬·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÃË»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ï´äº´ÃÈ¡Ê¤­¤é¤Ü¤·¶ä¹Ô¡Ë¤¬1°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÃæÈ×¤«¤éÎÓ¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¼ó°Ì