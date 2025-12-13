¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê53¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2019Ç¯12·î12Æü¤ËÂ¾³¦¤·¤¿Éã¤ÇÇÐÍ¥¡¦ÇßµÜÃ¤É×¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯81¡Ë¤ÎÌ¿Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥¢¥ó¥Ê¤Ï¡ÖÌ¿Æü¤¬Íè¤Æ¡£¡£12·î12Æü¡£¡×¤Èµ­¤·¡¢Ã¤É×¤µ¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò½¸¤á¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ºÇ°¦¤ÎÉã¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£¥¢¥ó¥Ê¤ÏºòÇ¯7·î¡¢±¦¤ÎÆýË¼¤ËÆý¤¬¤ó¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿»½áÀ­¾®ÍÕ¤¬¤ó¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï3A¤À¤Ã¤¿¡£Ã¤É×¤µ¤ó¤¬²¿ÅÙ¤â¤¬¤ó¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿