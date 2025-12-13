ÀéÍÕ¡½ÆÁÅç¸åÈ¾¡¢ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢Å·¤ò»Ø¤µ¤¹ÀéÍÕ¡¦¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¥¸¥å¥Ë¥ª¡Ê±¦¡Ë¡á¥Õ¥¯¥¢¥êJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤Ï13Æü¡¢¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨¤ÎJ2¤Ç3°Ì¤À¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤¬Æ±4°Ì¤ÎÆÁÅç¤Ë1¡½0¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£J1¤ÇÀï¤¦¤Î¤Ï2009Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£ÆÁÅç¤Ï21Ç¯°ÊÍè¤ÎÉüµ¢¤òÆ¨¤·¤¿¡£ÀéÍÕ¤ÏÎôÀª¤À¤Ã¤¿¸åÈ¾¤Î24Ê¬¡¢±¦¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬Æ¬¤Ç·è¤á¤ÆÀèÀ©¤·¤¿¡£½ªÈ×¤ÏÆÁÅç¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¤¿¤¬