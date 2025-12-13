SKY-HI¤¬¡¢12·î11Æü¡¦12Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Åìµþ¡¦Ë­½§PIT¤Ë¤Æ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¡ãSKY-HI Birthday Bash 2025 -The Best Revenge-¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤È¤Ê¤ë12Æü¤Î¸ø±é¤Ï¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤È¤â½Å¤Ê¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¤Ï¤¸¤á¤ËÂç¤­¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤äBMSG½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¼Ò°÷¤ÎÅêÉ¼¤ò¤â¤È¤Ë³Ú¶Ê¤ò¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡ÖCOUNT DOWN SKY-HI¡×¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç