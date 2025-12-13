J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë·è¾¡¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡½ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤¬13Æü¡¢¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀéÍÕ¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¡£Èá´ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤òÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2009Ç¯¡£17Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢1993Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°È¯Â­Åö½é¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡É¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°µ¢´Ô¤Ç´¿´î¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£ÀéÍÕ¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾24Ê¬¡¢¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£±¦¥µ¥¤