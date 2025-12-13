ÀéÍÕ¤¬17Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï12·î13Æü¤Ë·è¾¡¤ò¹Ô¤¤¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ2¥ê¡¼¥°¤Ç3°Ì¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤È4°Ì¤ÎÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤¬¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÂÐÀï¡£ÀéÍÕ¤¬¸åÈ¾¤ËÃ¥¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ1-0¤Î¾¡Íø¡£¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤Î°ìÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾24Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿DF¹â¶¶°íÚð¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éFW¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹