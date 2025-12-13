¢£J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ 1¡Ý0 ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ê13Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËJ1¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬1¡Ý0¤ÇÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ò²¼¤·¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£ÀéÍÕ¤Ï2012Ç¯¤È14Ç¯¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¡¢»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤ÇÈá´ê¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Á°È¾¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤­¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¸åÈ¾¡¢ÎôÀª¤Ë²ó¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢24Ê¬¤ËC.¥¸¥å¥Ë¥ª¡Ê