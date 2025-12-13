¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥Æ¥­¥µ¥¹½£¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ AMC ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤È¶¦Æ±¤Ë¤Æ 2025 Ç¯ 10 ·î 31 Æü(¶â)¤È 11 ·î 1 Æü(ÅÚ)¡¢¡Ø¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡¦¥æÆó¥Ð¡¼¥¹¡¦¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¤³¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÂç¿Íµ¤³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁ´ 11 ¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡Ø¥Õ¥£¥¢¡¼¡¦¥¶¡¦¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¡¢¡Ø¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡§¥Ç¥Ã¥É¡¦¥·¥Æ¥£¡Ù¡¢¡Ø¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡§¥À¥ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¡Ù