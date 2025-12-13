¡Ö£Ê£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¦·è¾¡¡¢ÀéÍÕ£±¡Ý£°ÆÁÅç¡×¡Ê£·Æü¡¢¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë£³ÅÙÌÜ¤Î£Ê£±¾º³Ê¤òÁÀ¤Ã¤¿ÆÁÅç¤ÏÀéÍÕ¤ËÇÔ¤ì¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀéÍÕ¤Ï£±£·Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë£Ê£±Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¸åÈ¾³«»Ï£µÊ¬¤ËÆÁÅç¤Î¼ç¾­¡¢£Í£ÆÅÏÂçÀ¸¤¬Éé½ý¸òÂå¤ËÎÞ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Áê¼êÁª¼ê¤È¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢º¸Â­¤òÇ±¤ê¡¢Â­¤ò²¡¤µ¤¨¤ÆÅÝ¤ì¤³¤ó¤À¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ï¸òÂå¤ò·èÃÇ¡£ÅÏ¤Ï²¿¤È¤«Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬