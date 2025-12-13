¡Ö£Ê£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¦·è¾¡¡¢ÀéÍÕ£±¡Ý£°ÆÁÅç¡×¡Ê£·Æü¡¢¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀéÍÕ¤¬ÆÁÅç¤ò²¼¤·¡¢£²£°£°£¹Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè£±£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Ê£±Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿¡£²«¿§¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢Èá´ê¤ò³ð¤¨¤¿¡£Á°È¾¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¡£¸åÈ¾½øÈ×¤ÏÆÁÅç¥Ú¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¹â¶¶¤Î¥Ñ¥¹¤ò£Æ£×¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬Æ¬¤Ç·è¤á¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¸Å²ÏÅÅ¹©¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢£¹£³Ç¯¤Î£Ê¥ê¡¼¥°³«Ëë¤ËÌ¾¤òÏ¢