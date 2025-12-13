¡ÚÅ·³¤½Õ¹á-THE IDOLM¡÷STER 20th anniversary- ºÌ¿§¸«ËÜ¡Û 12·î13Æü ¸ø³« ¥³¥È¥Ö¥­¥ä¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÅ·³¤½Õ¹á-THE IDOLM¡÷STER 20th anniversary-¡×¤ÎºÌ¿§¸«ËÜ¤ò12·î13Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖÅ·³¤½Õ¹á¡×¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡ÖTHE IDOLM@STER MOVIE µ±¤­¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ø!¡×¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö°áÁõ¡Ö¥¹¥¿ー¥Ôー¥¹