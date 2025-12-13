¥µ¥Ã¥«¡¼J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤ÎJ1¾º³Ê¤¬·èÄê¡£26-27¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦J1¤Î20¥¯¥é¥Ö¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¡¢J2¤ÏºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤é¤ÌÎò»ËÅªÂçº®Àï¡£ºÇ¸å¤Ï¿å¸Í¤¬2°Ì¤«¤éµÕÅ¾Í¥¾¡¤Ç½é¤ÎJ1ÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Ä¹ºê¤¬2°Ì¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢2¥Á¡¼¥à¤¬¼«Æ°¾º³Ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î1ÏÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾º³Ê¤Î¸¢Íø¤Ï¡¢J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç·èÃå¡£¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤È¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤À¤Ã¤¿3°Ì¤ÎÀéÍÕ¤¬¡¢½à·è¾¡¤Ç6°Ì¤Î