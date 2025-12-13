ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ìµ¢¹ñ¤·¤¿¹©Ê¼ÉôÂâ¤Î´¿·Þ¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤¬ÉôÂâ¤Î¹×¸¥¤òÏ«¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¾Ð´é¤ÇÂâ°÷¤òÊú¤­´ó¤»¤ë¶âÁí½ñµ­13ÆüÉÕ¤ÎÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¤Îµ¡´Ø»æ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¹©Ê¼ÉôÂâ¤Î´¿·Þ¼°Åµ¤¬12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼°Åµ¤Ç±éÀâ¤·¤¿¶âÁí½ñµ­¤Ï¡Ö¹ñ¤ÎÂº¸·¤ÈÄ«Á¯¿ÍÌ±·³¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò²þ¤á¤Æ°ä´¸¤Ê¤¯¸Ø¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÊ¼»Î¤é¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉôÂâ¤¬¡Ö8·î