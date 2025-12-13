¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎËÜÊÂ·ò¼£»á¡Ê61¡Ë¡¢´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ê42¡ËÉ×ºÊ¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥­¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ËÜÊÂ»á¤ÏÆ£ËÜÈþµ®¤¬²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢´Ý»³¤«¤é¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Îº£°æÍã¤¬¥¿¥Ã¥­¡¼¡õÍã»þÂå¤Ë¡Ö¸å¤Ë²Î¤¦²Î»ìÀè¤Ë²Î¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çºî»ì¤¹¤ë¤«¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤ë¤«¡×¤ÈÀÚ¤êÈ´¤±¤ëÊýË¡¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Æ£ËÜ¤â¶¦´¶¤·¡¢¡Ö¤½¤ìÂç¹¥¤­¤Ç¤¹¡£¤ï¤«¤ó