¢¡£Ê£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¢¦·è¾¡ÀéÍÕ£±¡½£°ÆÁÅç¡Ê£±£³Æü¡¦¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÆÁÅç¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÀéÍÕ¤Ë£°¡½£±¤ÇÇÔ¤ì¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î£Ê£±¾º³Ê¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Ïº£µ¨£Ê£²¤ÇºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ò¸Ø¤Ã¤¿·ø¼é¤ÇÀéÍÕ¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£¹¶·â¤Ç¤Ïº£µ¨£±£´ÆÀÅÀ¤Ç£Æ£×¥ë¡¼¥«¥¹¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢£±£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Ê£±Éüµ¢¤òÁÀ¤¦ÀéÍÕ¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤Î½øÈ×¤ÏÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢ÀéÍÕ¤ò¹¶¤áÎ©¤Æ¤¿¡£