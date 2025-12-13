¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸É×¤Î¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¿´¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤¹ºÊ¤Ï¡¢¤Ò¤½¤«¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿Êõ¤¯¤¸¤¬3²¯±ßÅöÁª¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤À¤±¤ÏÉ×¤ËÉú¤»¤ë¤È·è¤á¤ë¡£²È·×¤Ë¤â¸·¤·¤¯¡Ö¤ªÃã²ñ¤Ê¤ó¤ÆÌµÂÌ¡×¤ÈºÊ¤ÎÂ©È´¤­¤µ¤¨ÈÝÄê¤¹¤ëÉ×¤ËÆâ½ï¤Ç¡¢ºÊ¤ÏÀáÌó¤·¤Ä¤Ä¥Þ¥ÞÍ§¤È¤Î¤ªÃã²ñ¤ò³Ú¤·¤à¤¬¡¢µ¢Âð¸å¡¢É×¤Ë¡Öº£Æü¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¡£»×¤ï¤º±³¤ò¤Ä¤¯ºÊ¤À¤¬¡¢É×¤Ï¤Ê¤¼¤«¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â¤Ïº£Ä«¡¢Â©»Ò¤¬Ëº¤ìÊª¤Ç