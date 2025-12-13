ÁÐ»Ò¤Î½Ð»º¤È°é»ù¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢°é»ù¤Î°ì¥³¥Þ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¤­¤ç¤¦12·î13Æü¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¤ÎÆü¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á³¨ËÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¡ªº£Æü¤ÏÁÐ»Ò¤ÎÆü¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£ÌÀ¼£7Ç¯¡Ê1874Ç¯¡Ë¤ËÂÀÀ¯´±¤«¤é¡ÖÁÐ»Ò¤Î¾ì¹ç¤ÏÀè¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Êý¤ò·»¡¦