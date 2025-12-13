13Æü¸á¸å2»þ59Ê¬¤´¤í¡¢ÀÄ¿¹¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVEµ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²­¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½20km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï4.2¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©¤ÎÈ¬¸Í»Ô¤Ç¤¹¡£¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û¢£¿ÌÅÙ2¢¢ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¢£¿ÌÅÙ1¢¢ÀÄ¿¹¸©ÌîÊÕÃÏÄ®¸Þ¸ÍÄ®ÀÄ¿¹ÆîÉôÄ®³¬¾åÄ®µ¤¾ÝÄ£¤ÎÈ¯É½