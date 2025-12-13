2025Ç¯12·î10Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡¦ÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¤Ç¡¢»ÍÀî¾Ê¤Ë¤¢¤ë´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Ç¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶åÜÍ¹Â¤ÎÃÓ¤Ë¿©¤Ù¤«¤±¤Î¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤òÅê¤²¼Î¤Æ¤ëÃËÀ­¤ÎÆ°²è¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢ÃËÀ­¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¹¾ÁÉ¾Ê¥é¥¸¥ª¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÈùÇî¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¦荔»Þ¿·Ê¹¤¬10ÆüÊó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ»ÍÀî¾Ê¥¢¥Ð¡¦¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÂ²¥Á¥ã¥óÂ²¼«¼£½£¤Ë¤¢¤ë´Ñ¸÷Ì¾½ê¡¦¶åÜÍ¹Â¤Ç10Æü¡¢ÃËÀ­1¿Í¤¬¿©¤Ù»Ä¤·¤¿¥È¥¦¥â