ËÜ´ÖÁí¹ç·×²è¤Ï12·î5Æü¡¢·úÃÛ²È¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¡Ö¹ñÆâ¤Ç¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤3ÅÀ¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Î¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÁõÀß·×¤â¼ê³Ý¤±¤ë°ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¡Ö¹ØÆþ¤ËË¾¤Þ¤·¤¤ÃÛÇ¯¡×¡ÖÆÃÊÌÈòÆñ³¬ÃÊ¤Î¸«³Ø¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2000(Ê¿À®12)Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢·úÃÛ´ð½àË¡¤Î¤¦¤ÁËÉ²Ð¶è²è¡¢ÇÓ±ì¡¢ÂÑ²Ð¹½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ­Ç½µ¬Äê¤¬ÂçÉý¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡£¾ÃËÉË¡¤âÀ°È÷¤µ¤ì¡¢ÆÃÊÌÈòÆñ