£±£²·î£±£³Æü¤ÎÃæµþ£¹£Ò¡¦¤Ä¤ï¤Ö¤­¾Þ¡Ê£²ºÐ£±¾¡¥¯¥é¥¹¡¢ÌÆÇÏ¸ÂÄê¡¢¼Ç£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£±Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï£¸ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥×¥ì¥»¥Ô¥ª¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ºûÅÄÏÂ½¨±¹¼Ë¡¢Éã¥Ñ¥É¥È¥í¥ï¡Ë¤¬¾¡Íø¡££±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥½¥À¥·¤ÎÈ¾Ëå¡¢ÇòÌÓ¤Î¥Þ¥ë¥¬¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿Ü³­¾°²ð±¹¼Ë¡¢Éã¥â¡¼¥ê¥¹¡Ë¤ÏÄÉ¤¤¾å¤²ÆÏ¤«¤º£³Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬£±£¹ÉÃ£¹¡ÊÎÉ¡Ë¡££³ÀïÏ¢Â³¤ÇÉðË­µ³¼ê¤Îµ³¾è¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥¬¤Ï²áµî£²Àï¤ÏÆ¨¤²¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¹µ¤¨¤ë